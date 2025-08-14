Une mère trop parfaite

Quand les traumatismes du passé refont surface... Zoe Morgan a tout pour être heureuse : entre le refuge pour mineurs maltraités qu'elle dirige et son mariage avec Austin, un brillant avocat new-yorkais, il ne manque rien à son bonheur. Et l'arrivée tant attendue d'un premier enfant vient combler le couple. Mais les premiers mois sont très difficiles, d'autant que la petite Jaime enchaîne bientôt les visites à l'hôpital. Les incidents à répétition mettent les jeunes parents à fleur de peau, et Austin commence à s'inquiéter du changement de personnalité de son épouse, devenue extrêmement anxieuse... Jusqu'au jour où se produit l'accident de trop.