#Polar

Les Mouettes

Thomas Cantaloube

Un roman dans l'univers de la série Le Bureau des Légendes ! Alors que le capitaine Yannick Corsan, agent à la DGSE, est sur la touche depuis plusieurs semaines, ses chefs sont contraints de le réintégrer pour pallier un manque d'effectif. Sa destination ? La frontière pakistano-iranienne, où les trafics sont un mode de vie. Là-bas, les Mouettes, membres d'un service de la DGSE dont les opérations n'existent pas, vont mener une mission d'infiltration pour stopper un convoi stratégique et préserver la politique de non-prolifération nucléaire de la France. Un retour sur le terrain qui sonne comme un test pour Corsan. Car pour regagner la confiance de sa hiérarchie, il devra faire taire ses démons et son besoin féroce de réponses.

Par Thomas Cantaloube
Chez Fleuve Noir

|

Auteur

Thomas Cantaloube

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Romans d'espionnage

Les Mouettes

Thomas Cantaloube

Paru le 14/08/2025

304 pages

Fleuve Noir

20,90 €

9782265159235
