#Polar

Suspect

Danielle Steel, Julie Lopez

ActuaLitté
Pour vaincre sa peur, elle devra se confronter au danger. Theodora Morgan, figure emblématique du monde de la mode à la tête d'un grand site de vente en ligne, a vu l'impensable frapper sa famille. Son mari - un riche homme d'affaires français - et leur fils de 13 ans ont été enlevés et assassinés dans des circonstances tragiques. Malgré les soupçons pesant sur des concurrents étrangers, le double crime n'a jamais pu être élucidé. Un an plus tard, alors qu'elle tente de se reconstruire, Theo sort de son isolement pour superviser le lancement de plusieurs boutiques éphémères à New York. Elle y fait la rencontre de Mike Andrews, un agent de la CIA qui se fait passer pour un avocat. Sa mission : protéger la jeune femme des ravisseurs, toujours en fuite, qui risquent de repasser à l'action.

Par Danielle Steel, Julie Lopez
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Danielle Steel, Julie Lopez

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Suspense romantique

Suspect

Danielle Steel trad. Julie Lopez

Paru le 14/08/2025

323 pages

Presses de la Cité

20,90 €

ActuaLitté
9782258203556
