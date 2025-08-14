"Parfois, quand je touche quelque chose ou quelqu'un, j'entrevois des scènes violentes du passé ou du futur. Je ne le contrôle pas". A peine débarquée à l'Académie Nevermore, Mercredi Addams doit dompter ses pouvoirs psychiques naissants, démasquer une créature meurtrière qui sème la terreur sur la ville et résoudre le mystère auquel ses parents ont été mêlés il y a vingt-cinq ans... . Mais à qui faire confiance parmi toutes ses nouvelles relations plutôt compliquées ? Le temps presse, et Mercredi est en danger.