Mercredi

Isabelle Troin, Tehlor Kay Mejia

ActuaLitté
"Parfois, quand je touche quelque chose ou quelqu'un, j'entrevois des scènes violentes du passé ou du futur. Je ne le contrôle pas". A peine débarquée à l'Académie Nevermore, Mercredi Addams doit dompter ses pouvoirs psychiques naissants, démasquer une créature meurtrière qui sème la terreur sur la ville et résoudre le mystère auquel ses parents ont été mêlés il y a vingt-cinq ans... . Mais à qui faire confiance parmi toutes ses nouvelles relations plutôt compliquées ? Le temps presse, et Mercredi est en danger.

Par Isabelle Troin, Tehlor Kay Mejia
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Isabelle Troin, Tehlor Kay Mejia

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Mondes fantastiques

Mercredi

Tehlor Kay Mejia trad. Isabelle Troin

Paru le 14/08/2025

361 pages

Editions Gallimard

17,90 €

9782075218849
© Notice établie par ORB
