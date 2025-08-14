Cher lecteur, Vous trouverez dans cet ouvrage les documents nécessaires à la résolution d'une mystérieuse affaire. Tout commence à Lockwood, dans la campagne anglaise, au sein d'une petite communauté en apparence unie, et se termine par une mort tragique. Pour ce meurtre brutal, une personne a déjà été reconnue coupable mais quelque chose ne colle pas. Vous verrez, si vous étes attentif, que le véritable tueur s'est trahi. Il faut savoir lire entre les lignes. Alors, parviendrez-vous à résoudre l'enquête ? Roderick Tanner, avocat à la Couronne. Acclamé par la critique, La Cagnotte est reconnu par les critiques comme l'un des thrillers les plus inventifs et maîtrisés de la décennie.