Le plus court chemin

Antoine Wauters

Que se passe-t-il lorsqu'un auteur, qui a beaucoup écrit sur l'enfance, remonte le fil d'argent de sa propre enfance ? Le plus court chemin est un hommage aux proches et la tentative de revisiter avec les mots ce vaste monde d'avant les mots : les êtres, les lieux, les sentiments et les sensations propres à cette époque sur le point de disparaître, les années d'avant la cassure, d'avant l'accélération générale qui suivront la chute du mur de Berlin. Raconter l'existence dans les paysages infinis de la campagne wallonne, dire l'amour et le manque. Car écrire, c'est poursuivre un dialogue avec tout ce qui a cessé d'être visible. Par-delà la nostalgie.

Par Antoine Wauters
Chez Editions Gallimard

Auteur

Antoine Wauters

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Le plus court chemin

Antoine Wauters

Paru le 14/08/2025

255 pages

Editions Gallimard

9,00 €

9782073050199
