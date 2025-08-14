Silence radio

On l'appelle comme ça pour une bonne raison... Bienvenue à Horror City Vacances. Bled paumé. Cinq ados dans l'ennui total. Rafael vient de rejoindre le village et cette bande, et il ne connaît pas encore les mystères qui animent " Horror city ", comme on le surnomme... Et lorsque la pluie les pousse à se réfugier dans un local radio abandonné, tout tourne mal. Quelles sont les ondes que la machine d'Emma a perçu ? Quel est donc l'étrange mal qui touche Lola ? Comment fuir cet endroit ? D'où viennent ces phénomènes mystérieux qui touchent Horror city ? Et surtout, de Clément, Nolan, Raf, Emma et Lola et Alex... Combien ressortiront-ils du tunnel ?