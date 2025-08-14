Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman jeunesse

Silence radio

Fabien Fernandez, Roberta Railaite

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On l'appelle comme ça pour une bonne raison... Bienvenue à Horror City Vacances. Bled paumé. Cinq ados dans l'ennui total. Rafael vient de rejoindre le village et cette bande, et il ne connaît pas encore les mystères qui animent " Horror city ", comme on le surnomme... Et lorsque la pluie les pousse à se réfugier dans un local radio abandonné, tout tourne mal. Quelles sont les ondes que la machine d'Emma a perçu ? Quel est donc l'étrange mal qui touche Lola ? Comment fuir cet endroit ? D'où viennent ces phénomènes mystérieux qui touchent Horror city ? Et surtout, de Clément, Nolan, Raf, Emma et Lola et Alex... Combien ressortiront-ils du tunnel ?

Par Fabien Fernandez, Roberta Railaite
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Fabien Fernandez, Roberta Railaite

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Silence radio par Fabien Fernandez, Roberta Railaite

Commenter ce livre

 

Silence radio

Fabien Fernandez, Roberta Railaite

Paru le 14/08/2025

233 pages

Editions Auzou

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039564700
9791039564700
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.