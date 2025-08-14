B-Side Tome 4

Beethoven n'a pas dit son dernier mot ! Rui a rompu avec sa famille et doit maintenant se débrouiller par lui-même... M. Mita, le gérant du Low, accepte de le laisser occuper un local à proximité : l'endroit idéal pour composer. Mais l'adolescent n'est pas seul, car l'esprit de Beethoven se fait de plus en plus présent... Le spectre est même capable d'interagir avec certains objets et d'empêcher son hôte de regagner son corps par moments ! Jusqu'au jour où, lors d'un concert, Rui se retrouve projeté dans les souvenirs de celui qui le hante... C'est l'heure de la dernière représentation pour cet improbable tandem formé par un fantôme prisonnier de son ambition et un jeune homme avide de liberté. Découvrez le fruit de leurs efforts dans ce dernier tome de B-Side !