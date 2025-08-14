Inscription
#Manga

B-Side Tome 4

Cocoro Hirai, Djamel Rabahi, Studio Hinoko

ActuaLitté
Beethoven n'a pas dit son dernier mot ! Rui a rompu avec sa famille et doit maintenant se débrouiller par lui-même... M. Mita, le gérant du Low, accepte de le laisser occuper un local à proximité : l'endroit idéal pour composer. Mais l'adolescent n'est pas seul, car l'esprit de Beethoven se fait de plus en plus présent... Le spectre est même capable d'interagir avec certains objets et d'empêcher son hôte de regagner son corps par moments ! Jusqu'au jour où, lors d'un concert, Rui se retrouve projeté dans les souvenirs de celui qui le hante... C'est l'heure de la dernière représentation pour cet improbable tandem formé par un fantôme prisonnier de son ambition et un jeune homme avide de liberté. Découvrez le fruit de leurs efforts dans ce dernier tome de B-Side !

Par Cocoro Hirai, Djamel Rabahi, Studio Hinoko
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Cocoro Hirai, Djamel Rabahi, Studio Hinoko

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

B-Side Tome 4

Cocoro Hirai trad. Djamel Rabahi

Paru le 14/08/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

ActuaLitté
9791032716809
© Notice établie par ORB
