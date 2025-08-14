Inscription
Agenda de la sagesse

Davina Delor

Un agenda de la sagesse et un calendrier lunaire tibétain pour accéder à une vie riche et sereine en prenant soin de soi. Un agenda magnifiquement illustré qui vous accompagne au quotidien pour prendre soin de vous spirituellement et physiquement. Plus de 365 phrases à méditer tous les matins, héritées de la sagesse millénaire des grands maîtres spirituels. Le calendrier lunaire tibétain pour découvrir les jours favorables à une progression harmonieuse dans vos relations et vos activités. Chaque semaine, un conseil de bien-être, d'harmonie ou de santé pour apaiser les épreuves, tendre vers la sérénité et bénéficier des énergies sacrées.

Par Davina Delor
Chez Editions Mosaïque-Santé

Auteur

Davina Delor

Editeur

Editions Mosaïque-Santé

Genre

Agendas adulte

Agenda de la sagesse

Davina Delor

Paru le 14/08/2025

160 pages

Editions Mosaïque-Santé

16,00 €

9782849393055
© Notice établie par ORB
