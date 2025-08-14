Un agenda de la sagesse et un calendrier lunaire tibétain pour accéder à une vie riche et sereine en prenant soin de soi. Un agenda magnifiquement illustré qui vous accompagne au quotidien pour prendre soin de vous spirituellement et physiquement. Plus de 365 phrases à méditer tous les matins, héritées de la sagesse millénaire des grands maîtres spirituels. Le calendrier lunaire tibétain pour découvrir les jours favorables à une progression harmonieuse dans vos relations et vos activités. Chaque semaine, un conseil de bien-être, d'harmonie ou de santé pour apaiser les épreuves, tendre vers la sérénité et bénéficier des énergies sacrées.