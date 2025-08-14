Sur la décadence dans l'art de mentir se présente sous la forme d'un petit bréviaire, d'un manuel de politique, où Twain dresse une critique à peine voilée des usages en France. Le Meurtre de Jules César en épisodes est caractéristique de l'esprit de Mark Twain, habile à créer une situation absurde à partir d'un fait réel. Dans le diptyque Histoire du méchant / bon petit garçon, il déploie tout un arsenal d'ironie et d'humour noir. Il raille le personnage de Jacob Blivens, enfant modèle, assoiffé de reconnaissance mais aveuglé par l'orgueil. Twain parsème le récit d'injustice et crée une situation où le décalage entre la fiction (les livres lus par Jacob) et la réalité (ce que vit Jacob) rend bien difficile de savoir quelle morale tirer... Considéré comme le premier écrivain américain, Mark Twain demeure souvent classé au rayon des livres pour la jeunesse. Pourtant, si une partie de son oeuvre oscille entre souvenirs, inquiétude puritaine, humour, ironie, esprit de contestation et préoccupation démocratique, la seconde partie, sans doute inspirée par son expérience de journaliste et ses voyages, questionne les excès de la civilisation et la notion de morale. Mark Twain s'éteint dans le Connecticut le 21 avril 1910. Contes choisis, traduction de Gabriel de Lautrec, Paris, Nelson Editions, 1900. Gabriel de Lautrec dédie l'ouvrage à Henri Gauthier Villars " Willy ". Né le 30 novembre 1835 dans le Missouri, Samuel Langhorne Clemens doit son pseudonyme de Mark Twain à son activité de pilote de bateaux à aubes sur le Mississippi (" mark twain " signifie deux brasses de fond). Le fleuve occupe une place importante dans sa vie comme dans son oeuvre, il en présente par exemple une vision édénique dans Vie sur le Mississippi (1883). Les Aventures de Tom Sawyer (1876) et Les Aventures d'Huckleberry Finn (1885) lui valent une renommée intemporelle. Mais Mark Twain se distingue avant tout par son humour.