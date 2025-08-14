A Pocket Guide to New Balance

Plongez dans l'univers fascinant de New Balance avec ce guide complet ! Découvrez l'histoire de la marque, son impact sur la mode et le sport, et explorez ses modèles iconiques. Un incontournable pour les passionnés de sneakers et de design ! New Balance Pocket Guide retrace l'histoire de l'une des marques les plus influentes dans le monde des sneakers et du sport. A travers ce livre, vous découvrirez l'évolution de ses modèles les plus emblématiques et ses collaborations qui ont marqué l'histoire. Une lecture captivante pour tous ceux qui veulent comprendre l'impact de New Balance sur la culture et le design de notre époque.