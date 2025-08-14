Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

A Pocket Guide to New Balance

Rob May, Kieran Molyneux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongez dans l'univers fascinant de New Balance avec ce guide complet ! Découvrez l'histoire de la marque, son impact sur la mode et le sport, et explorez ses modèles iconiques. Un incontournable pour les passionnés de sneakers et de design ! New Balance Pocket Guide retrace l'histoire de l'une des marques les plus influentes dans le monde des sneakers et du sport. A travers ce livre, vous découvrirez l'évolution de ses modèles les plus emblématiques et ses collaborations qui ont marqué l'histoire. Une lecture captivante pour tous ceux qui veulent comprendre l'impact de New Balance sur la culture et le design de notre époque.

Par Rob May, Kieran Molyneux
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Rob May, Kieran Molyneux

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Accessoire de mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A Pocket Guide to New Balance par Rob May, Kieran Molyneux

Commenter ce livre

 

A Pocket Guide to New Balance

Rob May, Kieran Molyneux

Paru le 28/08/2025

160 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809905731
9782809905731
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.