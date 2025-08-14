Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Little book of Copenhague style

Julie Fillatre, Glenys Johnson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Little Book of Copenhague Style - L'histoire d'une capitale de la mode vous invite à explorer l'ascension de Copenhague comme une capitale moderne de la mode. Découvrez comment la ville allie minimalisme, créativité et durabilité pour influencer le monde de la mode avec un style unique et avant-gardiste. La capitale du cool, où le classique rencontre l'inattendu. Minimalisme monochrome et excentricité toute nordique, le style de Copenhague inspire les amateurs de mode les plus pointus. En mêlant l'ancien et le nouveau, le pratique et la haute couture, la capitale danoise s'est imposée comme une puissance créative qui s'exporte partout, via des marques branchées, comme Stine Goya et Ganni, ou des incontournables du streetwear, comme Wood Wood et Soulland. La mode de Copenhague est responsable, confortable, fonctionnelle, avec une pointe de vintage, un peu de design, un zeste de tricot, et beaucoup, beaucoup de décontraction. Pas de panique : le Little Book of Copenhague , vous donnera toutes les clés pour adopter l'allure scandinave qui fait rêver le monde entier.

Par Julie Fillatre, Glenys Johnson
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Julie Fillatre, Glenys Johnson

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Histoire de la mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Little book of Copenhague style par Julie Fillatre, Glenys Johnson

Commenter ce livre

 

Little book of Copenhague style

Glenys Johnson trad. Julie Fillatre

Paru le 14/08/2025

160 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809905670
9782809905670
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.