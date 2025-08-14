Little Book of Copenhague Style - L'histoire d'une capitale de la mode vous invite à explorer l'ascension de Copenhague comme une capitale moderne de la mode. Découvrez comment la ville allie minimalisme, créativité et durabilité pour influencer le monde de la mode avec un style unique et avant-gardiste. La capitale du cool, où le classique rencontre l'inattendu. Minimalisme monochrome et excentricité toute nordique, le style de Copenhague inspire les amateurs de mode les plus pointus. En mêlant l'ancien et le nouveau, le pratique et la haute couture, la capitale danoise s'est imposée comme une puissance créative qui s'exporte partout, via des marques branchées, comme Stine Goya et Ganni, ou des incontournables du streetwear, comme Wood Wood et Soulland. La mode de Copenhague est responsable, confortable, fonctionnelle, avec une pointe de vintage, un peu de design, un zeste de tricot, et beaucoup, beaucoup de décontraction. Pas de panique : le Little Book of Copenhague , vous donnera toutes les clés pour adopter l'allure scandinave qui fait rêver le monde entier.