Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Anglais pour psychologues

Déborah Prudhon, Evgueniya Lyu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une multitude d'exercices en contexte pour maîtriser l'anglais en psychologie ! En psychologie, que ce soit pour la lecture et la rédaction d'articles scientifiques ou dans le cadre de la recherche, l'anglais est indispensable. Ce livre permettra à tout étudiant en psychologie de : - se familiariser avec l'anglais de la psychologie et sa culture professionnelle ; - acquérir en contexte le vocabulaire propre aux différents champs de la psychologie ; - s'initier à la méthodologie de lecture des articles scientifiques ; - renforcer ses compétences en compréhension et production écrite et orale ; - consolider les bases grammaticales. Les champs étudiés vont de l'histoire et l'éthique de la psychologie, à la mémoire, les biais cognitifs, les émotions et la personnalité, en passant par la psychologie légale et expérimentale ou encore les troubles alimentaires. Les auteures ont recours à des pédagogies innovantes : - enseignement à contenu intégré ; - apprentissage implicite ; - apprentissage incident ; - approche socioconstructiviste (par études de cas, par problèmes, par projets) ; - apprentissage en autonomie ainsi qu'en classe... Les + en ligne : Pour les étudiants : - 50 vidéos et podcasts - 250 flash-cards pour étudier le vocabulaire - Tous les corrigés - Ressources et exercices d'entraînement supplémentaires Pour les professeurs : - Matériel pédagogique supplémentaire à exploiter en classe ou pour les examens.

Par Déborah Prudhon, Evgueniya Lyu
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Déborah Prudhon, Evgueniya Lyu

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Médical

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Anglais pour psychologues par Déborah Prudhon, Evgueniya Lyu

Commenter ce livre

 

Anglais pour psychologues

Déborah Prudhon, Evgueniya Lyu

Paru le 14/08/2025

255 pages

De Boeck supérieur

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807362000
9782807362000
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.