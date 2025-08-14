Anglais pour psychologues

Une multitude d'exercices en contexte pour maîtriser l'anglais en psychologie ! En psychologie, que ce soit pour la lecture et la rédaction d'articles scientifiques ou dans le cadre de la recherche, l'anglais est indispensable. Ce livre permettra à tout étudiant en psychologie de : - se familiariser avec l'anglais de la psychologie et sa culture professionnelle ; - acquérir en contexte le vocabulaire propre aux différents champs de la psychologie ; - s'initier à la méthodologie de lecture des articles scientifiques ; - renforcer ses compétences en compréhension et production écrite et orale ; - consolider les bases grammaticales. Les champs étudiés vont de l'histoire et l'éthique de la psychologie, à la mémoire, les biais cognitifs, les émotions et la personnalité, en passant par la psychologie légale et expérimentale ou encore les troubles alimentaires. Les auteures ont recours à des pédagogies innovantes : - enseignement à contenu intégré ; - apprentissage implicite ; - apprentissage incident ; - approche socioconstructiviste (par études de cas, par problèmes, par projets) ; - apprentissage en autonomie ainsi qu'en classe... Les + en ligne : Pour les étudiants : - 50 vidéos et podcasts - 250 flash-cards pour étudier le vocabulaire - Tous les corrigés - Ressources et exercices d'entraînement supplémentaires Pour les professeurs : - Matériel pédagogique supplémentaire à exploiter en classe ou pour les examens.