Acquérir les bases de neuroanatomie fonctionnelle efficacement avec de nombreux schémas explicatifs. De nombreux étudiants manquent des connaissances de base en biologie et en neuroanatomie. Ce livre combe ce manque et offrira aux étudiants en psychologie les connaissances de base en matière de morphologie et de fonctionnement du cerveau. De nombreux schémas, illustrations et photographies ponctuent la matière et en facilitent la compréhension et l'assimilation. Les notions de pathologie nerveuse sont présentées de manière simplifiée et compréhensible, sans nécessiter de connaissances médicales poussées. Un chapitre entier est spécifiquement dédié aux notions théoriques relatives aux méthodes de neuroimagerie cérébrale, accompagné d'exemples illustrant les applications possibles. Bases de neurosciences présente : - les notions élémentaires d'anatomie et de fonction du système nerveux central et périphérique - ainsi que les méthodes actuelles de neuroimagerie anatomique et fonctionnelle cérébrale. - mise à jour complète ave les dernières études et évolutions scientifiques. Les plus en ligne : - pour les étudiants : exercices, QCM, vidéos - pour les professeurs : banque de questions d'examen, powerpoints, illustrations disponibles, résumés disponibles en audio.