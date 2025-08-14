Inscription
#Essais

Bases de neurosciences

Monica Baciu

ActuaLitté
Acquérir les bases de neuroanatomie fonctionnelle efficacement avec de nombreux schémas explicatifs. De nombreux étudiants manquent des connaissances de base en biologie et en neuroanatomie. Ce livre combe ce manque et offrira aux étudiants en psychologie les connaissances de base en matière de morphologie et de fonctionnement du cerveau. De nombreux schémas, illustrations et photographies ponctuent la matière et en facilitent la compréhension et l'assimilation. Les notions de pathologie nerveuse sont présentées de manière simplifiée et compréhensible, sans nécessiter de connaissances médicales poussées. Un chapitre entier est spécifiquement dédié aux notions théoriques relatives aux méthodes de neuroimagerie cérébrale, accompagné d'exemples illustrant les applications possibles. Bases de neurosciences présente : - les notions élémentaires d'anatomie et de fonction du système nerveux central et périphérique - ainsi que les méthodes actuelles de neuroimagerie anatomique et fonctionnelle cérébrale. - mise à jour complète ave les dernières études et évolutions scientifiques. Les plus en ligne : - pour les étudiants : exercices, QCM, vidéos - pour les professeurs : banque de questions d'examen, powerpoints, illustrations disponibles, résumés disponibles en audio.

Par Monica Baciu
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Monica Baciu

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Neurologie

Bases de neurosciences

Monica Baciu

Paru le 14/08/2025

336 pages

De Boeck supérieur

37,90 €

ActuaLitté
9782807308329
© Notice établie par ORB
