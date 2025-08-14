Magical Forest

Grâce aux magnifiques dessins de ce carnet, la magie de la nature est toujours à portée de main ! Laissez-vous inspirer par les beaux paysages et les jolies citations, prenez vos crayons de couleur et mettez-vous au travail pour retrouver calme et sérénité. Le petit format vous permettra d'emporter ce livre partout, dans votre sac ou la poche de votre veste. Le coloriage pour adultes, toujours aussi populaire, est devenu un véritable passe-temps. Ce livre de coloriage a été conçu avec du papier de qualité et convient pour les crayons et les feutres de couleur. Couverture rigide, élastique et signet