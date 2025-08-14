Inscription
Sudokus super amusants

ZNU, Chantecler

Veux-tu partir à l'aventure sur la planète des casse-têtes ? Elle est habitée par de petits monstres rigolos qui t'ont préparé une multitude de sudokus super amusants. Ecris le chiffre correct dans chaque case et améliore ta concentration tout en t'amusant. Conseil ! Suis ces règles pour résoudre un sudoku : 1. Un chiffre ne peut figurer qu'une seule fois par ligne. 2. Un chiffre ne peut figurer qu'une seule fois par colonne. 3. Un chiffre ne peut figurer qu'une seule fois par carré.

Par ZNU, Chantecler
Chantecler

Auteur

ZNU, Chantecler

Editeur

Chantecler

Genre

Livres-jeux

Sudokus super amusants

ZNU, Chantecler

Paru le 14/08/2025

96 pages

Chantecler

9,95 €

9782803464913
