Veux-tu partir à l'aventure sur la planète des casse-têtes ? Elle est habitée par de petits monstres rigolos qui t'ont préparé une multitude de sudokus super amusants. Ecris le chiffre correct dans chaque case et améliore ta concentration tout en t'amusant. Conseil ! Suis ces règles pour résoudre un sudoku : 1. Un chiffre ne peut figurer qu'une seule fois par ligne. 2. Un chiffre ne peut figurer qu'une seule fois par colonne. 3. Un chiffre ne peut figurer qu'une seule fois par carré.