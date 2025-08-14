Une synthèse claire et ordonnée des connaissances nécessaires à la compréhension des relations internationales avec une analyse détaillée depuis 1945. Revue et actualisée, cette nouvelle édition présente de manière synthétique les principales théories et les concepts majeurs des relations internationales, les principes fondamentaux du droit international public, les principaux acteurs des relations internationales et l'histoire des relations internationales de 1945 au printemps 2023.