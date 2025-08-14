Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Relations internationales

Cécile Dubernet, Sophie Enos-Attali

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une synthèse claire et ordonnée des connaissances nécessaires à la compréhension des relations internationales avec une analyse détaillée depuis 1945. Revue et actualisée, cette nouvelle édition présente de manière synthétique les principales théories et les concepts majeurs des relations internationales, les principes fondamentaux du droit international public, les principaux acteurs des relations internationales et l'histoire des relations internationales de 1945 au printemps 2023.

Par Cécile Dubernet, Sophie Enos-Attali
Chez Emile Bruylant

|

Auteur

Cécile Dubernet, Sophie Enos-Attali

Editeur

Emile Bruylant

Genre

Droit international public

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Relations internationales par Cécile Dubernet, Sophie Enos-Attali

Commenter ce livre

 

Relations internationales

Cécile Dubernet, Sophie Enos-Attali

Paru le 14/08/2025

564 pages

Emile Bruylant

33,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782802775126
9782802775126
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.