L'ombre rouge

Sidonie, sportive au grand coeur, adore les chasses aux fantômes ! Alors, quand elle trouve un journal intime abandonné et que peu de temps après une ombre rouge terrifiante apparaît dans ses cauchemars... elle se doute que ce n'est pas un hasard. Une séance Ouija avec ses amies la persuade encore plus qu'elle est hantée par un esprit. Rapidement, Madame Gigi, la voyante qui communique avec les morts, lui confirme qu'un fantôme très troublé est attaché au journal intime... Avec l'aide de Damien, Ben et Emma, l'enquête de Sidonie pour découvrir l'identité du fantôme se tourne vers un certain Nico, décédé dans les années 1990... Mais à qui appartient le journal ? Et quel est son lien avec le jeune homme ? Dans cette affaire, faire parler les morts s'avère plus facile que faire parler les vivants...