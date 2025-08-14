Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

50 sujets d'actualité

Frédéric Bialecki, Louis Dizier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Représentatifs des questions de concours, ces 50 sujets permettent une préparation rapide et efficace pour aborder avec confiance l'oral de culture générale, comprendre le monde contemporain et défendre des arguments de façon précise et structurée. 50 sujets d'actualité pour aborder en toute confiance l'oral de culture générale, trouver des clés pour comprendre le monde contemporain et défendre ses arguments de façon précise et structurée. Un indispensable mis à jour chaque année pour coller à l'actualité. Incontournable pour les khôlles, les oraux des écoles de commerce, des concours de la fonction publique, des IEP, du 1er cycle universitaire.

Par Frédéric Bialecki, Louis Dizier
Chez Bréal

|

Auteur

Frédéric Bialecki, Louis Dizier

Editeur

Bréal

Genre

Culture générale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 50 sujets d'actualité par Frédéric Bialecki, Louis Dizier

Commenter ce livre

 

50 sujets d'actualité

Frédéric Bialecki, Louis Dizier

Paru le 14/08/2025

226 pages

Bréal

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749557724
9782749557724
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.