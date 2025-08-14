Le développement soutenable et ses critiques

Une analyse transversale pour comprendre les enjeux, les urgences et les controverses autour du développement soutenable et de la transition écologique et sociale et savoir les présenter à tous les publics. Développement de quoi ? Pour qui ? Durabilité ou soutenabilité de quoi ? Amorcer une transition de quoi vers quoi ? Répondre à ces questions n'est pas aisé, tant elles renvoient à une compréhension profonde des enjeux de notre temps. Ce livre apporte donc ces grands repères qui manquent : définition et histoire du développement durable, enjeux (besoins, économie, écologie, "social", interdépendance, équité, justice, choix techniques), nouvelles trajectoires à adopter, controverses et fake news et enfin voies pédagogiques pour étudier au mieux ces questions essentielles.