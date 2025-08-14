Inscription
The Bully

Sylvie Del Cotto, Devney Perry

Il était son cauchemar du lycée. Elle est sur le point de devenir le sien. En emménageant à Calamity, Nellie s'attendait à mener une vie calme et tranquille... c'était compter sans ses retrouvailles avec son pire ennemi. Lorsque Cal, ancien joueur de la NFL, annonce qu'il s'installe également dans les environs, Nellie voit rouge. Il l'a malmenée au lycée et hors de question que le cauchemar continue dans sa nouvelle vie. Calamity est bien trop petite pour eux deux. Nellie était là la première, c'est donc Cal qui doit partir. Et pour ce faire, elle est prête à tout. Or ce dernier a le même plan et il est loin de vouloir jouer franc-jeu. Après tout, y a-t-il un meilleur moyen de détruire son ennemie qu'en volant son précieux journal intime ? Traduit de l'anglais par Sylvie Del Cotto RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par Sylvie Del Cotto, Devney Perry
Chez Roncière

Auteur

Sylvie Del Cotto, Devney Perry

Editeur

Roncière

Genre

Romance sexy

The Bully

Devney Perry trad. Sylvie Del Cotto

Paru le 14/08/2025

304 pages

Roncière

17,90 €

9782385662059
