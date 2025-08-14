Il était son cauchemar du lycée. Elle est sur le point de devenir le sien. En emménageant à Calamity, Nellie s'attendait à mener une vie calme et tranquille... c'était compter sans ses retrouvailles avec son pire ennemi. Lorsque Cal, ancien joueur de la NFL, annonce qu'il s'installe également dans les environs, Nellie voit rouge. Il l'a malmenée au lycée et hors de question que le cauchemar continue dans sa nouvelle vie. Calamity est bien trop petite pour eux deux. Nellie était là la première, c'est donc Cal qui doit partir. Et pour ce faire, elle est prête à tout. Or ce dernier a le même plan et il est loin de vouloir jouer franc-jeu. Après tout, y a-t-il un meilleur moyen de détruire son ennemie qu'en volant son précieux journal intime ? Traduit de l'anglais par Sylvie Del Cotto RESERVE A UN PUBLIC AVERTI