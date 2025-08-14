Je découvre la gymnastique

Pour les enfants, l'entrée à l'école rime souvent avec l'inscription à une activité sportive. Mais quand on débute une nouvelle discipline, il y a plein de choses à comprendre et à apprendre ! La collection "Les p'tits sportifs" propose une série de documentaires ludiques et très illustrés, avec des petits jeux interactifs pour accompagner les plus jeunes dans la découverte de leur sport favori. Sommaire : Découvre la gymnastique La tenue et le matériel L'entraînement Les figures de base Les agrès La compétition Les gymnastes célèbres La gym autour du monde