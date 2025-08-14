Phraséologie, diasystème, variation linguistique

Présentation Gaétane Dostie Locutions verbales usuelles examinées par des natifs de France et du Canada : uniformité et variation Alexandra Tsedryk Etude comparative des collocations à partir d'un corpus spécialisé en environnement et d'un corpus général Zhiwei Han Sa race : étude d'un phraséologisme émergent Irina Ghidali La présentation du patrimoine phraséologique français dans le Petit Robert, entre tradition et innovation : le cas des phrasèmes signifiant 'avoir faim' et 'manger' Michela Murano Les motifs phraséologiques autour de dans les lettres familières du XVIIe au XXe siecle Iris Fabry Phraséologismes pragmatiques injonctifs dans la langue de spécialité : une étude contrastive français-espagnol Araceli Gómez Fernández Gaétane Dostie est professeure titulaire en science du langage à l'Université de Sherbrooke (Canada). Ses recherches portent sur des phénomènes lexicaux et grammaticaux variés caractéristiques du français parlé tels qu'ils se manifestent, de façon particulière, en français québécois.