#Roman francophone

Ne jetez pas les sirènes avec l'eau du bain

Raphaële Moussafir

ActuaLitté
A la piscine municipale, entre deux dos crawlés, trois femmes se croisent. Sidonie, éternelle enfant coincée dans un corps adulte, reste perplexe face aux baigneurs qui nagent assidûment dans leur couloir, et ne débordent jamais. Marion cherche une échappatoire aquagymnesque à sa vie de famille millimétrée, qui l'étouffe. Laure, quant à elle, lutte contre ses souvenirs d'adolescence trop ronde, tout en surveillant Elliot, son fils de sept ans qui barbote dans le petit bain. Toutes traversent une quête intime, au milieu de ce tumulte chloré dont l'acidité vivifie. Jusqu'au jour où quelque chose bascule...

Par Raphaële Moussafir
Chez Mon poche

|

Auteur

Raphaële Moussafir

Editeur

Mon poche

Genre

Littérature française

Ne jetez pas les sirènes avec l'eau du bain

Raphaële Moussafir

Paru le 14/08/2025

186 pages

Mon poche

7,60 €

ActuaLitté
9782379131837
