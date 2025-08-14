Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Fou d'Ile de Ré

Christian Moguérou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une île. Rien de plus. Un confetti sur l'océan Atlantique. Relié à un vieux pays, à un vieux continent, par un pont. Un simple pont. C'est tout. Que pourrait-on bien en faire ? Au mieux la fréquenter. Même assidûment. Peut-être même un livre. Une littérature de circonstance, une littérature du vent qui souffle et qu'on suit. L'Ile de Ré, qu'y fait-on ? On s'y amuse à vieillir. Elle me faisait songer à ce sonnet de Baudelaire, " Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères... ". C'était un début possible. Mais je dois dire la vérité. Je suis né à La Rochelle, j'ai des origines bretonnes et italiennes, j'ai vécu 40 ans à Paris et aujourd'hui, je suis réfugié sur le Bassin d'Arcachon. Je me suis dit qu'avec l'Ile de Ré, je devais nous offrir une seconde chance. Nous nous connaissons depuis longtemps, mais nous n'avions qu'un peu flirté sans jamais véritablement nous séduire. J'avais le coeur ailleurs, elle succombait à toutes les cours. La mode des résidences secondaires nous a éloignés, je voulais voir le monde, elle n'offrait qu'un passé, qu'une mélancolie et mes souvenirs. Cette fois, je m'y suis installé comme le ferait n'importe quel romancier. Et j'y ai vécu comme un habitant, fier de sa terre. Quelques semaines plus tard, mon éditeur m'a appelé : " Alors ? " - " J'ai écrit un livre ", ai-je répondu. " Et je suis devenu fou. Fou d'Ile de Ré ".

Par Christian Moguérou
Chez Erick Bonnier

|

Auteur

Christian Moguérou

Editeur

Erick Bonnier

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fou d'Ile de Ré par Christian Moguérou

Commenter ce livre

 

Fou d'Ile de Ré

Christian Moguérou

Paru le 14/08/2025

198 pages

Erick Bonnier

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782367603582
9782367603582
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.