Une île. Rien de plus. Un confetti sur l'océan Atlantique. Relié à un vieux pays, à un vieux continent, par un pont. Un simple pont. C'est tout. Que pourrait-on bien en faire ? Au mieux la fréquenter. Même assidûment. Peut-être même un livre. Une littérature de circonstance, une littérature du vent qui souffle et qu'on suit. L'Ile de Ré, qu'y fait-on ? On s'y amuse à vieillir. Elle me faisait songer à ce sonnet de Baudelaire, " Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères... ". C'était un début possible. Mais je dois dire la vérité. Je suis né à La Rochelle, j'ai des origines bretonnes et italiennes, j'ai vécu 40 ans à Paris et aujourd'hui, je suis réfugié sur le Bassin d'Arcachon. Je me suis dit qu'avec l'Ile de Ré, je devais nous offrir une seconde chance. Nous nous connaissons depuis longtemps, mais nous n'avions qu'un peu flirté sans jamais véritablement nous séduire. J'avais le coeur ailleurs, elle succombait à toutes les cours. La mode des résidences secondaires nous a éloignés, je voulais voir le monde, elle n'offrait qu'un passé, qu'une mélancolie et mes souvenirs. Cette fois, je m'y suis installé comme le ferait n'importe quel romancier. Et j'y ai vécu comme un habitant, fier de sa terre. Quelques semaines plus tard, mon éditeur m'a appelé : " Alors ? " - " J'ai écrit un livre ", ai-je répondu. " Et je suis devenu fou. Fou d'Ile de Ré ".