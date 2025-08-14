Prof en lycée pro

Face au manque criant d'enseignants, le recrutement massif de contractuels est un impératif pour remplir la promesse faite par le président Emmanuel Macron : " un professeur devant chaque élève ". Leur part ne fait ainsi que croître et aujourd'hui, un enseignant sur dix est un contractuel. Mais comment leur recrutement est-il organisé ? Quelle est la réalité pour ces nouveaux arrivés dans le monde de l'enseignement ? Comment les heures de classe sont-elles effectuées ? Ce livre est une enquête menée de l'intérieur. Du recrutement en trente minutes jusqu'au concours pour devenir titulaire, en passant par les premières heures d'enseignement sans formation préalable, on découvre le témoignage incarné d'une contractuelle dans l'Académie de Créteil, qui livre son parcours comme enseignante de français et d'histoire en lycée professionnel. Au-delà de son histoire, c'est aussi une analyse politique qui est entamée sur la responsabilité du gouvernement et des régions comme l'Ile-de-France. L'enseignement professionnel est en train de devenir le cheval de Troie d'une privatisation de l'Education Nationale. Les élèves sont les premiers perdants de ce nouveau marché qui s'ouvre pour des organismes peu scrupuleux. Pendant que des lycées professionnels ferment leur porte, des millions sont donnés à des acteurs privés sans véritable contrôle. Le résultat est sans appel : pas une seule année ne passe sans qu'un scandale éclate ! Et pendant ce temps, les responsables politiques regardent ailleurs et refusent de défendre un service public de l'éducation fort et ambitieux. A l'heure des défis sociaux, écologiques et internationaux, notre richesse repose pourtant sur les savoirs et compétences transmis aux générations de demain. Face au désengagement public, n'y a-t-il pas finalement une volonté inavouée de la part des dirigeants : confier les clés de l'enseignement professionnel aux entreprises plutôt qu'à l'Ecole ?