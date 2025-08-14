Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Culture ou cultures d’entreprise

Milie Théodora Miere

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'enjeu de cette étude est de faire un retour historique sur la notion de la culture d'entreprise dans les années 80, afin de comprendre l'émergence et la construction des identités, l'intégration des valeurs, de la culture, des cultures et des représentations des changements dans les relations avec les clients, les publics et l'environnement. Elle se penche également sur la perception que les salariés ont de leur entreprise, révélant qu'une transmission organisée et rationalisée de valeurs et de significations nouvelles serait indispensable à la conduite du changement. La communication est à situer dans un contexte où elle prend toute sa signification. Les différentes interactions que l'individu va avoir avec son milieu professionnel, social, symbolique vont contribuer à l'appropriation du changement et au développement des représentations, des usages et des pratiques, à la participation, à l'action collective.

Par Milie Théodora Miere
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Milie Théodora Miere

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Culture d'entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Culture ou cultures d’entreprise par Milie Théodora Miere

Commenter ce livre

 

Culture ou cultures d’entreprise

Milie Théodora Miere

Paru le 14/08/2025

94 pages

Editions L'Harmattan

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336482620
9782336482620
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.