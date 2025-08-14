Culture ou cultures d’entreprise

L'enjeu de cette étude est de faire un retour historique sur la notion de la culture d'entreprise dans les années 80, afin de comprendre l'émergence et la construction des identités, l'intégration des valeurs, de la culture, des cultures et des représentations des changements dans les relations avec les clients, les publics et l'environnement. Elle se penche également sur la perception que les salariés ont de leur entreprise, révélant qu'une transmission organisée et rationalisée de valeurs et de significations nouvelles serait indispensable à la conduite du changement. La communication est à situer dans un contexte où elle prend toute sa signification. Les différentes interactions que l'individu va avoir avec son milieu professionnel, social, symbolique vont contribuer à l'appropriation du changement et au développement des représentations, des usages et des pratiques, à la participation, à l'action collective.