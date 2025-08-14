CAP Accompagnant éducatif petite enfance Epreuves professionnelle Tout-en-un

Une préparation complète et efficace pour réussir les EP1, EP2 et EP3 du CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) ! Ce livre couvre tout le programme des épreuves professionnelles du CAP Accompagnant éducatif Petite enfance : - EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant ; - EP2 : Exercer son activité en accueil collectif ; - EP3 : Exercer son activité en accueil individuel. Il propose des outils efficaces, tels que : - le cours complet avec + de 100 fiches de révisions comprenant desschémas, tableaux et illustrations ; - des rubriques "A savoir" , "Attention" et "Questions à un pro" pour faire le point sur une notion ou une technique professionnelle ; - + de 200 QCM et exercices corrigés pour tester vos connaissances ; - un sujet d'annales 2024 inclus et corrigé. OFFERT en ligne : - 100 QCM d'auto-évaluation ; - 7 schémas muets à compléter ; - 9 vidéos de techniques professionnelles ; - 10 activités d'animation complémentaires ; - + de sujets corrigés ; - 1 lexique ; - 1 fiche sur la loi ASAP ; - la charte nationale de l'accueil du jeune enfant.