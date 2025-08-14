Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

CAP Accompagnant éducatif petite enfance Epreuves professionnelle Tout-en-un

Nelly Lellu, Virginie Châteaureynaud, Irène Duchesne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une préparation complète et efficace pour réussir les EP1, EP2 et EP3 du CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) ! Ce livre couvre tout le programme des épreuves professionnelles du CAP Accompagnant éducatif Petite enfance : - EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant ; - EP2 : Exercer son activité en accueil collectif ; - EP3 : Exercer son activité en accueil individuel. Il propose des outils efficaces, tels que : - le cours complet avec + de 100 fiches de révisions comprenant desschémas, tableaux et illustrations ; - des rubriques "A savoir" , "Attention" et "Questions à un pro" pour faire le point sur une notion ou une technique professionnelle ; - + de 200 QCM et exercices corrigés pour tester vos connaissances ; - un sujet d'annales 2024 inclus et corrigé. OFFERT en ligne : - 100 QCM d'auto-évaluation ; - 7 schémas muets à compléter ; - 9 vidéos de techniques professionnelles ; - 10 activités d'animation complémentaires ; - + de sujets corrigés ; - 1 lexique ; - 1 fiche sur la loi ASAP ; - la charte nationale de l'accueil du jeune enfant.

Par Nelly Lellu, Virginie Châteaureynaud, Irène Duchesne
Chez Vuibert

|

Auteur

Nelly Lellu, Virginie Châteaureynaud, Irène Duchesne

Editeur

Vuibert

Genre

Vie sociale et professionnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur CAP Accompagnant éducatif petite enfance Epreuves professionnelle Tout-en-un par Nelly Lellu, Virginie Châteaureynaud, Irène Duchesne

Commenter ce livre

 

CAP Accompagnant éducatif petite enfance Epreuves professionnelle Tout-en-un

Nelly Lellu, Virginie Châteaureynaud, Irène Duchesne

Paru le 14/08/2025

336 pages

Vuibert

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311220742
9782311220742
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.