Les Mouettes

Le spin-off officiel du Bureau des Légendes, proposant une plongée immersive et authentique au coeur de la DGSE. Après le sabotage d'une usine d'armement en Serbie conduit par les hommes du général Marcel Gaingouin, directeur des opérations à la DGSE, le renseignement français acquiert la conviction que le groupe djihadiste AQMI prépare une attaque d'envergure au Mali. Une situation particulièrement préoccupante car, plusieurs mois auparavant, un jeune agent clandestin de leur service, Canaque, a réussi l'exploit d'infiltrer cette organisation terroriste. Tant pour des raisons de sécurité que pour préserver les relations diplomatiques que la France entretient avec l'Afrique, il est hors de question que celui-ci participe de près ou de loin à un attentat. Marcel Gaingouin n'a donc pas le choix : il doit lancer l'exfiltration de Canaque. Une mission périlleuse qu'il décide de confier à son meilleur élément, le capitaine Yannick Corsan.