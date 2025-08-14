Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Polar

Les Mouettes

Thomas Cantaloube

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le spin-off officiel du Bureau des Légendes, proposant une plongée immersive et authentique au coeur de la DGSE. Après le sabotage d'une usine d'armement en Serbie conduit par les hommes du général Marcel Gaingouin, directeur des opérations à la DGSE, le renseignement français acquiert la conviction que le groupe djihadiste AQMI prépare une attaque d'envergure au Mali. Une situation particulièrement préoccupante car, plusieurs mois auparavant, un jeune agent clandestin de leur service, Canaque, a réussi l'exploit d'infiltrer cette organisation terroriste. Tant pour des raisons de sécurité que pour préserver les relations diplomatiques que la France entretient avec l'Afrique, il est hors de question que celui-ci participe de près ou de loin à un attentat. Marcel Gaingouin n'a donc pas le choix : il doit lancer l'exfiltration de Canaque. Une mission périlleuse qu'il décide de confier à son meilleur élément, le capitaine Yannick Corsan.

Par Thomas Cantaloube
Chez Pocket

|

Auteur

Thomas Cantaloube

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Mouettes par Thomas Cantaloube

Commenter ce livre

 

Les Mouettes

Thomas Cantaloube

Paru le 14/08/2025

384 pages

Pocket

9,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266352970
9782266352970
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.