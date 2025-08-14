Inscription
#Roman francophone

American Boys

Charles Bonnot, Khashayar J. Khabushani

ActuaLitté
Un récit initiatique bouleversant dans lequel s'entrecroisent quête identitaire, idéalisme du rêve américain et poids des racines culturelles. La petite chambre que partage K. avec ses deux frères dans la vallée de San Fernando, en Californie, a juste la place d'accueillir un lit superposé à trois niveaux. Baba, leur père, a perdu son travail en quittant l'Iran pour les Etats-Unis et la mère a fini par abandonner le domicile, lassée du climat de violence. Le rêve de K. , le cadet de la fratrie, est d'être un " vrai " Américain, de jouer au basket et de traîner sur les bords du fleuve Los Angeles avec Johnny et les autres - en particulier avec Johnny. Mais ces rêves sont bouleversés lorsque Baba décide d'embarquer de force ses trois fils à Téhéran, en Iran. Quand ils reviennent quelques mois plus tard en Californie, peu après les attentats du 11 Septembre, tout a changé.

Par Charles Bonnot, Khashayar J. Khabushani
Chez Pocket

|

Auteur

Charles Bonnot, Khashayar J. Khabushani

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

American Boys

Khashayar J. Khabushani trad. Charles Bonnot

Paru le 14/08/2025

256 pages

Pocket

8,40 €

ActuaLitté
9782266351393
