Et ils ne furent plus que neuf

Tania Capron, C.A. Larmer

ActuaLitté
La reine du cosy crime australien est de retour ! A chaque tome, notre club de lecteurs très attachants résout une enquête qui a des clins d'oeil avec un roman d'Agatha Christie, ici Ils étaient dix. Bonne nouvelle pour le Club des amateurs de romans policiers ! Quatre nouveaux membres viennent en effet de rejoindre ses rangs. A cette occasion, Alicia, Lynette et leurs acolytes organisent un séminaire dans un grand lodge isolé au milieu des montagnes. Le sujet du séjour ? Nos amis ont décidé de partager leurs sentiments sur le célèbre roman d'Agatha Christie, Ils étaient 10 . Si celui-ci a tout pour faire l'unanimité, certains pensent néanmoins que l'intrigue n'est pas très originale. La romancière en a effectivement écrit de plus insolites que ces dix personnes enfermées avec un meurtrier dans un lieu retiré. Et pourtant... Nos amis ne savent pas encore à quel point la réalité s'apprête bientôt à rejoindre la fiction. Un meurtre, puis un autre, et le club se retrouve bientôt à devoir mener une enquête d'autant plus passionnante que le coupable est peut-être dans ses rangs !

Et ils ne furent plus que neuf

C.A. Larmer trad. Tania Capron

Paru le 14/08/2025

336 pages

Pocket

8,70 €

