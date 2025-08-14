Rites initiatiques, réunions secrètes, mais aussi haut-lieu de la pensée et moteur des métamorphoses des sociétés : plongez dans les coulisses de l'histoire maçonnique ! Depuis la naissance de la Grande Loge de Londres, il y a plus de trois siècles, la franc-maçonnerie n'a cessé de susciter les fantasmes les plus extravagants. Accusée d'actions occultes, actrice d'un vaste complot, elle a généré la publication de plus de 60 000 livres, sans compter les documentaires et textes en ligne. Mais combien sont vraiment fiables ? Ce livre, guidé par l'exigence scientifique du métier d'historien et nourri par de nombreuses archives souvent inédites, a pour objectif de tordre les légendes noires et d'établir les faits en répondant à des questions simples. La franc-maçonnerie est-elle véritablement née en Ecosse ? Les Templiers sont-ils devenus francs-maçons ? La franc-maçonnerie a-t-elle subi ou enfanté la Révolution ? A-t-elle lutté contre l'esclavage ? Napoléon a-t-il créé un Empire maçonnique ? Vichy a-t-il fait la guerre aux francs-maçons ? Ces derniers ont-ils été excommuniés par l'Eglise catholique ? ...