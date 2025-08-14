Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

La franc-maçonnerie

Pierre-Yves Beaurepaire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rites initiatiques, réunions secrètes, mais aussi haut-lieu de la pensée et moteur des métamorphoses des sociétés : plongez dans les coulisses de l'histoire maçonnique ! Depuis la naissance de la Grande Loge de Londres, il y a plus de trois siècles, la franc-maçonnerie n'a cessé de susciter les fantasmes les plus extravagants. Accusée d'actions occultes, actrice d'un vaste complot, elle a généré la publication de plus de 60 000 livres, sans compter les documentaires et textes en ligne. Mais combien sont vraiment fiables ? Ce livre, guidé par l'exigence scientifique du métier d'historien et nourri par de nombreuses archives souvent inédites, a pour objectif de tordre les légendes noires et d'établir les faits en répondant à des questions simples. La franc-maçonnerie est-elle véritablement née en Ecosse ? Les Templiers sont-ils devenus francs-maçons ? La franc-maçonnerie a-t-elle subi ou enfanté la Révolution ? A-t-elle lutté contre l'esclavage ? Napoléon a-t-il créé un Empire maçonnique ? Vichy a-t-il fait la guerre aux francs-maçons ? Ces derniers ont-ils été excommuniés par l'Eglise catholique ? ...

Par Pierre-Yves Beaurepaire
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Pierre-Yves Beaurepaire

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Franc-maçonnerie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La franc-maçonnerie par Pierre-Yves Beaurepaire

Commenter ce livre

 

La franc-maçonnerie

Pierre-Yves Beaurepaire

Paru le 14/08/2025

284 pages

Librairie Académique Perrin

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262104276
9782262104276
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.