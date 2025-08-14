Pour certains, le mariage est un rêve. Pour d'autres, c'est un cauchemar. Quentin a déjà sauté le pas deux fois, et il le regrette amèrement. Comment dire à sa nouvelle compagne, Holga, qu'il doute de vouloir se remarier un jour ? Et si, avec le temps, il changeait d'avis ? Quentin est perdu. Pour lui, l'enfer, ce n'est pas tant un foyer brisé par les disputes que de devoir faire un choix. Pour l'instant, l'apaisement n'est qu'un rêve lointain, comme le Paradis, à moins que Quentin se décide à reprendre sa vie en main et reconnaisse sa part de responsabilité dans l'échec de ses précédentes relations. Dans cette pièce aux références bibliques douces-amères, Arthur Miller rend compte des drames de tout un chacun. Il se pourrait même qu'il tire son inspiration de ses déboires amoureux avec Marilyn Monroe. -------------------------------- " Après la chute d'Arthur Miller, c'est la défaite de l'égocentrisme. " Le Monde