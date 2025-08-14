Panégyriques de martyrs

Après le tome I (SC 595) regroupant cinq éloges de martyrs, ce tome II en offre cinq autres (Clavis Patrum Graecorum 4350, 4354, 4355, 4362), consacrés essentiellement à des femmes, révérées à Antioche et vantées pour avoir montré des qualités d'âme supérieures à bien des hommes. C'est à l'occasion de processions et fêtes en leur honneur que ces panégyriques ont été prononcés. A travers l'éloge de ces figures, devenues des modèles éthiques, Jean Chrysostome invite ses fidèles à accomplir au quotidien l'idéal chrétien qu'elles ont pratiqué jusque dans leur mort. En mettant en scène leurs morts exemplaires, il les introduit à un véritable "théâtre spirituel" , où la représentation oratoire et mentale devient exhortation au courage, à la maîtrise des passions, au mépris des biens terrestres, et vision d'une vie déjà céleste. La supériorité féminine est l'un des motifs récurrents de ces homélies qui empruntent aussi, par là-même, des accents de diatribes. L'ensemble constitue une vaste méditation sur la mort, en diverses variations du thème classique christianisé. Ces textes font également partie des rares sources historiques sur les martyres et sur leur culte. Par ces prédications, elles-mêmes largement copiées et diffusées, l'auteur a certainement joué un rôle dans le développement du culte des martyrs et de la vénération populaire pour leurs reliques. Apport scientifique : texte grec révisé, traduction moderne, introductions et annotations, apparats et index.