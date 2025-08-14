Inscription
Management en hôtellerie-restauration BTS 1re et 2e année

Michel Bedu, Pierre Villemain

L'ouvrage de référence pour réussir l'épreuve 5 de votre BTS MHR ! Un ouvrage complet qui couvre l'ensemble du programme avec une approche pratique pour maximiser vos chances de réussite. Préparez-vous efficacement au BTS Management en Hôtellerie Restauration avec ce guide complet spécialement conçu pour l'épreuve E5. Vous y trouverez : - Des fiches de cours structurées et illustrées couvrant toutes les matières pour mémoriser les notions importantes de chaque discipline - Des exercices corrigés pour une préparation optimale - Des schémas et exemples concrets pour faciliter l'apprentissage - Un accès gratuit à la version numérique , ton livre en ligne, pour réviser partout - Des sujets d'examens corrigés avec méthodologie pour comprendre les attendus de l'épreuve

Par Michel Bedu, Pierre Villemain
Chez Nathan

|

Auteur

Michel Bedu, Pierre Villemain

Editeur

Nathan

Genre

Economie d'entreprise

Management en hôtellerie-restauration BTS 1re et 2e année

Pierre Villemain

Paru le 14/08/2025

416 pages

Nathan

18,90 €

9782095053604
