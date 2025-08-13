Inscription
#Comics

ROM Tome 2

Sal Buscema, Bill Mantlo

ActuaLitté
L'affrontement sans fin entre Rom et les terribles Spectres Noirs se poursuit, impliquant de plus en plus de personnages emblématiques de l'univers Marvel ! Mystique et la Confrérie des Mauvais Mutants, Namor, Shang-Chi et bien d'autres se retrouvent entraînés dans le conflit secret qui oppose l'humanité à des envahisseurs venus d'un autre monde ! Le premier volume s'est fait attendre, il n'en ira pas de même du deuxième ! Et heureusement car ce tome de la saga culte des années Strange contient les premiers épisodes inédits en France, la série ayant été abandonnée par l'éditeur de l'époque au numéro 46 par crainte de problèmes avec la censure. Autant dire que cet album est attendu par les fans !

Par Sal Buscema, Bill Mantlo
Chez Panini comics

|

Auteur

Sal Buscema, Bill Mantlo

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

Paru le 13/08/2025

664 pages

70,00 €

9791039136419
© Notice établie par ORB
plus d'informations

