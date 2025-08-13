Inscription
#Comics

1989

John Byrne

La Vision subit une terrible transformation qui bouleverse ses amis... et surtout la Sorcière Rouge, qui n'est pas au bout de ses peines. Elle fait face à de terribles révélations concernant ses enfants ! De plus, U. S. Agent s'invite dans le groupe, et une nouvelle et surprenante équipe fait son apparition dans la région des Grands Lacs. L'année 1989 marque l'arrivée d'un des auteurs les plus populaires et appréciés de l'époque, John Byrne, qui officie alors comme auteur et dessinateur sur Fantastic Four et Alpha Flight. Son travail sur cette série représente sans doute l'apogée de sa carrière, notamment grâce aux aventures mémorables de la Vision et de la Sorcière Rouge, qui ont en partie inspiré la série WandaVision.

Par John Byrne
Chez Panini comics

Auteur

John Byrne

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

1989

John Byrne

Paru le 13/08/2025

Panini comics

36,00 €

9791039135276
