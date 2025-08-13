Inscription
The Defenders L'intégrale : 1981

John Marc DeMatteis, Don Perlin

Eternité, l'entité la plus puissante de la galaxie, est en danger, et seuls les Défenseurs peuvent intervenir ! Mais sauront-ils mettre leurs différends de côté, le temps de sauver la réalité ? Si Docteur Strange, Hulk, Nighthawk, Hellcat et le Fils de Satan échouent, ce sera l'enfer sur Terre ! J. M. DeMatteis, le célèbre scénariste de La dernière chasse de Kraven, reprend les rênes de la série Defenders pour une nouvelle ère d'aventures imprévisibles ! Une découverte pour de nombreux lecteurs, puisque cette série n'avait pas été rééditée depuis les années 80. Avec en bonus, le numéro 100 de la série !

Par John Marc DeMatteis, Don Perlin
Chez Panini comics

Auteur

John Marc DeMatteis, Don Perlin

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

The Defenders L'intégrale : 1981

John Marc DeMatteis

Paru le 13/08/2025

Panini comics

36,00 €

9791039135252
