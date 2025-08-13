Inscription
#Comics

1983-1985

Roger Stern, Paul Smith

Dracula convoite le Darkhold, le redoutable Grimoire Obscur, et seul le Docteur Strange peut l'empêcher de s'en emparer ! Mais pour tenir tête au Seigneur des Vampires, il aura besoin de renforts... Heureusement, la Sorcière Rouge, Monica Rambeau, Blade et Hannibal King sont prêts à se battre à ses côtés ! Dernier volume de l'ère Roger Stern (Amazing Spider-Man), magnifiquement illustré en grande partie par Paul Smith (Uncanny X-Men) ! Ces épisodes légendaires, restés inédits en France pour la plupart, sont enfin disponibles dans une édition incontournable.

Roger Stern, Paul Smith
Chez Panini comics

Auteur

Roger Stern, Paul Smith

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

1983-1985

Roger Stern, Paul Smith

Paru le 13/08/2025

Panini comics

36,00 €

9791039135245
