Dracula convoite le Darkhold, le redoutable Grimoire Obscur, et seul le Docteur Strange peut l'empêcher de s'en emparer ! Mais pour tenir tête au Seigneur des Vampires, il aura besoin de renforts... Heureusement, la Sorcière Rouge, Monica Rambeau, Blade et Hannibal King sont prêts à se battre à ses côtés ! Dernier volume de l'ère Roger Stern (Amazing Spider-Man), magnifiquement illustré en grande partie par Paul Smith (Uncanny X-Men) ! Ces épisodes légendaires, restés inédits en France pour la plupart, sont enfin disponibles dans une édition incontournable.