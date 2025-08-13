Inscription
Le Chant du prophète

Paul Lynch, Pierre-François Garel, Marina Boraso

ActuaLitté
A Dublin, un soir de pluie, deux hommes frappent à la porte d'Eilish Stack. Membres d'une toute nouvelle police secrète - le GNSB -, ils demandent à s'entretenir avec son mari, enseignant et syndicaliste, mais celui-ci est absent. Larry se rend au commissariat dès le lendemain, puis disparaît dans des circonstances troublantes. Tandis que le malaise s'installe peu à peu, Eilish voit son quotidien et celui de ses quatre enfants amputés d'une liberté qu'elle tenait pour acquise. Bientôt l'état d'urgence est déclaré, les rumeurs parlent de camps d'internement... Prisonnière d'une logique cauchemardesque, jusqu'où devra aller Eilish pour protéger les siens ? Récompensé par le Booker Prize, Le Chant du prophète saisit, dans un souffle d'une puissance implacable, le basculement progressif d'une société vers l'autoritarisme. Paul Lynch nous fait vivre cette expérience à travers un regard - celui d'une femme - qui nous renvoie à notre propre aveuglement. Prix des Libraires Roman étranger 2025 - Booker Prize 2023 Interprétation humaine

Par Paul Lynch, Pierre-François Garel, Marina Boraso
Chez Audiolib

Auteur

Paul Lynch, Pierre-François Garel, Marina Boraso

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

Le Chant du prophète

Paul Lynch trad. Marina Boraso

Paru le 13/08/2025

304 pages

Audiolib

25,50 €

9791035419042
© Notice établie par ORB
