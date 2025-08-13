Sibérie. Les habitants de Kemokhobinsk sont victimes d'un virus inconnu, issu de la fonte du permafrost qui libère des bactéries et des toxines emprisonnées il y a des milliers d'années. Paris. Peintre engagé résolu à faire de son oeuvre un cri écologique, Léo s'est associé à sa compagne Marie, épidémiologiste, pour sa nouvelle performance : Dernier avertissement, une oeuvre qui emprisonne du permafrost. Malgré toutes leurs précautions, le tableau se fissure. Léo ressent des symptômes inquiétants. Inquiet, il décide d'annuler le vernissage de son exposition dont Dernier avertissement devait être le phénomène. Mais sa galeriste, obsédée par sa cote artistique et financière, s'y oppose. Elle lui envoie ses hommes de main. S'ensuit une course-poursuite haletante tandis que dans la galerie, les peintures sont accrochées...