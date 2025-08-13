Inscription
#Beaux livres

Fleurs en fête

Olivia Gibbs

ActuaLitté
Découvrez un univers fleuri où la créativité se cultive avec passion ! Sur un papier de qualité adapté à l'aquarelle, à la gouache, aux feutres ou aux crayons de couleur, jouez avec les nuances et donnez vie à vos plus belles idées créatives. - 60 illustrations pour un moment de détente absolu - Suivez les zones codées et révélez des chefs-d'oeuvre sans effort - Aucun stress, que du plaisir : il suffit de colorier et d'admirer le résultat. Découvrez des compositions florales délicates prêtes à éclore sous vos couleurs

Par Olivia Gibbs
Chez Marabout

|

Auteur

Olivia Gibbs

Editeur

Marabout

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Fleurs en fête

Olivia Gibbs

Paru le 20/08/2025

96 pages

Marabout

10,00 €

ActuaLitté
9782501194075
© Notice établie par ORB
