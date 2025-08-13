Inscription
Le bonheur en couleurs

Olivia Gibbs

Bienvenue dans un monde coloré où chaque teinte apporte une touche de joie ! Sur un papier de qualité adapté à l'aquarelle, à la gouache, aux feutres ou aux crayons de couleur, jouez avec les nuances et donnez vie à vos plus belles idées créatives. - 60 illustrations pour un moment de détente absolu - Suivez les zones codées et révélez des chefs-d'oeuvre sans effort - Aucun stress, que du plaisir : il suffit de colorier et d'admirer le résultat. Savourez un instant de bonheur en couleurs, pour des créations sans prise de tête !

Par Olivia Gibbs
Chez Marabout

Auteur

Olivia Gibbs

Editeur

Marabout

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Le bonheur en couleurs

Olivia Gibbs

Paru le 20/08/2025

96 pages

Marabout

10,00 €

9782501194068
