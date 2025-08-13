Inscription
Basil, détective privé

Disney

ActuaLitté
Toute l'histoire du film Basil, Détective privé racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : Une nuit, M. Flaversham, un fabricant de jouets, est enlevé par une étrange chauve-souris sous les yeux de sa fille, Olivia. Elle demande de l'aide à Basil, le célèbre détective privé. L'enquêteur comprend que le ravisseur n'est autre que Fidget, le sous-fifre de son ennemi, l'ignoble professeur Ratigan. Basil va alors tout faire pour déjouer ses terribles plans et sauver M. Flaversham.

Par Disney
Chez Hachette

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Hachette

Basil, détective privé

Disney

Paru le 13/08/2025

84 pages

Hachette

10,95 €

ActuaLitté
9782017331339
