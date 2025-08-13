Toute l'histoire du film Basil, Détective privé racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : Une nuit, M. Flaversham, un fabricant de jouets, est enlevé par une étrange chauve-souris sous les yeux de sa fille, Olivia. Elle demande de l'aide à Basil, le célèbre détective privé. L'enquêteur comprend que le ravisseur n'est autre que Fidget, le sous-fifre de son ennemi, l'ignoble professeur Ratigan. Basil va alors tout faire pour déjouer ses terribles plans et sauver M. Flaversham.