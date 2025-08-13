Let it Burn

Brillant avocat de Manhattan, Viggo ne perd jamais une affaire. Une seule chose lui manque pour devenir associé dans son cabinet : la nationalité américaine. Quand sa demande de carte verte est rejetée une fois de plus, il sait qu'il ne lui reste plus qu'un recours : un mariage arrangé. North Smith, pompier à New York, est contraint de subvenir aux besoins de la famille de son frère. Rongé par la culpabilité de n'avoir pu sauver son jumeau dans un incendie, il est en effet prêt à aller contre tous ses principes et à se marier en échange d'une somme d'argent qui pourrait tout changer. Après tout, ce n'est qu'un accord temporaire... Ce plan est censé être simple : un mariage factice, aucun sentiment. Viggo n'a jamais été attiré par les hommes. North ne tombe jamais amoureux. Aucune objection ?