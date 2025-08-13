12 histoires de Mickey et Minnie

12 histoires à lire et à relire avec votre enfant pour plonger dans l'univers fantastique de Mickey et Minnie ! Avec ce recueil de 12 histoires, partez à l'aventure avec votre enfant et partagez avec lui un moment de lecture plaisir en compagnie de Mickey et Minnie. Dès 4 ans (lecture accompagnée). Dès 7 ans (lecture autonome). Contient les histoires : - Une surprise pour Pluto - Mickey et ses amis font du camping - Le voleur de jonquilles - L'anniversaire de Mickey - Mickey a le hoquet - Mickey et Minnie font du rafting - Le plus courageux des chiens - Une journée en bateau - Une terrifiante soirée pyjama - Mickey devient chef - La chasse au trésor secrète - Une journée de canicule