Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Album jeunesse

12 histoires de Mickey et Minnie

Disney Junior

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
12 histoires à lire et à relire avec votre enfant pour plonger dans l'univers fantastique de Mickey et Minnie ! Avec ce recueil de 12 histoires, partez à l'aventure avec votre enfant et partagez avec lui un moment de lecture plaisir en compagnie de Mickey et Minnie. Dès 4 ans (lecture accompagnée). Dès 7 ans (lecture autonome). Contient les histoires : - Une surprise pour Pluto - Mickey et ses amis font du camping - Le voleur de jonquilles - L'anniversaire de Mickey - Mickey a le hoquet - Mickey et Minnie font du rafting - Le plus courageux des chiens - Une journée en bateau - Une terrifiante soirée pyjama - Mickey devient chef - La chasse au trésor secrète - Une journée de canicule

Par Disney Junior
Chez Hachette

|

Auteur

Disney Junior

Editeur

Hachette

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 12 histoires de Mickey et Minnie par Disney Junior

Commenter ce livre

 

12 histoires de Mickey et Minnie

Disney Junior

Paru le 13/08/2025

224 pages

Hachette

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017095163
9782017095163
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.