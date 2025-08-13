Inscription
Le français avec Méli CE1

La première méthode collaborative de français CE1, conforme aux nouveaux programmes 2025 ! Les + de cette édition - Proche du terrain : co-construite par 83 enseignants. - Complète et conforme aux nouveaux programmes : une méthode tout-en-un dans laquelle écriture, lecture et étude de la langue se soutiennent et se renforcent mutuellement pour aquérir des bases solides. - Explicite : l'apprentissage de la lecture inédit, en trois axes distincts (automatiser, comprendre et faire vivre sa lecture) permettant à l'élève de devenir un lecteur autonome et confiant - Progressive : une méthode pensée pour accompagner l'élève du CP au CE2 tout en respectant le rythme de chacun. - Inédite : des pages pour semer les première graines d'une culture littéraire commune des jeunes lecteurs. des pages d'apprentissage guidée de la poésie et de la récitation de poésies. - Numérique gratuit : le manuel vidéoprojetable, un escape game de bilan et des outils inédits comme un générateur de fleur lexicale. La collection Le français avec Méli CP : manuel élève, cahier élève, guide pédagogique, espace numérique gratuit. CE1 : manuel élève, guide pédagogique, espace numérique gratuit. CE2 : manuel élève, guide pédagogique, espace numérique gratuit.

Par Lelivrescolaire.fr
Genre

Français CM1

Le français avec Méli CE1

Paru le 13/08/2025

216 pages

31,90 €

9791040006909
