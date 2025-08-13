Sous les profondeurs de l'océan, une guerre fait rage ! Sept souverains se battent pour contrôler les royaumes sous-marins. Mais qu'en est-il de Namor, l'ancien Prince des Mers ? Il croupit en prison, à la surface. Les peuples de la mer le laisseront-ils en dehors de ce conflit ? Jason Aaron s'intéresse au Prince des Mers pour redéfinir le personnage comme il l'a fait récemment avec le Punisher, dans une maxi-série en huit épisodes intégralement recueillis dans cet album gigantesque. Inutile de préciser que c'est un événement à ne pas manquer.