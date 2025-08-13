Inscription
My dark prince

L. J. Shen, Parker S. Huntington

ActuaLitté
La Belle au bois dormant s'est réveillée... dans un cauchemar. OLIVER Je n'ai pas l'habitude de piéger les femmes amnésiques dans le mariage, mais je suppose qu'il y a une première fois pour tout... Lorsque Briar, mon amour de jeunesse, revient dans ma vie, je n'ai plus le choix : nous devons commencer un nouveau chapitre de notre histoire restée inachevée. BRIAR Je suis sur le point d'épouser un monstre magnifique... Oliver prétend que nous sommes amoureux, mais nos baisers sont marqués par la haine et la luxure. Je ne me souviens pas comment nous en sommes arrivés là, mais je sais qu'il est mon ennemi. Et maintenant, je me retrouve coincée dans un véritable cauchemar.

Par L. J. Shen, Parker S. Huntington
Chez Hugo et Compagnie

Auteur

L. J. Shen, Parker S. Huntington

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Suspense romantique

My dark prince

L. J. Shen, Parker S. Huntington

Paru le 13/08/2025

720 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

9782755680720
