Losers' Fraternity

Juliett Bowell mène une double vie : star anonyme de l'écriture la nuit... et rat de bibliothèque paralysé par une timidité maladive la journée ! Lors de sa rentrée à l'université de Miami, elle sait qu'elle n'a aucune chance d'intégrer le cercle très fermé de l'élite populaire. Trop discrète pour se faire remarquer, pas assez sûre d'elle, elle se laisse embarquer par son ami d'enfance dans une fraternité un peu particulière. Leur nom ? Les Losers. Et elle doit reconnaître qu'il est plutôt approprié. Toutefois, à leurs côtés, elle découvre que la vie étudiante peut être pleine de surprises, de rires et de larmes. Et peut-être même d'amour ? Car l'un de ses membres, le beau et ténébreux Isaïah Bloom, qui ne semble pas du tout y être à sa place, l'intrigue autant qu'il l'agace. Une nouvelle aventure s'offre à elle, et elle est déterminée à la vivre à fond. Quand bien même la guerre qui oppose toutes les maisons du campus risque de mettre à mal leur joyeuse petite bande. POUR UNE FOIS, LA REALITE SERA-T-ELLE A LA HAUTEUR DES FICTIONS QU'ELLE ECRIT ?